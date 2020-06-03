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В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
Ранее Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД, а также медучреждения республики были переведены на усиленный режим.
"Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции", — говорится в официальном заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.
Пасечник подчеркнул, что власти ЛНР менее всего заинтересованы в эскалации.
"Нашему народу нужен мир. Однако хочу сразу подчеркнуть — любая провокация или нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Украины будут восприняты адекватно: режим полной боевой готовности будет возобновлен, а агрессия со стороны вооруженных формирований Украины вызовет адекватную реакцию со стороны бойцов народной милиции", — заявил Пасечник.
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Армия , Конфликты , Леонид Пасечник , Владимир Зеленский , МВД
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