В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности 

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.

Ранее Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД , а также медучреждения республики были переведены на усиленный режим.

"Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции", — говорится в официальном заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Пасечник подчеркнул, что власти ЛНР менее всего заинтересованы в эскалации.

"Нашему народу нужен мир. Однако хочу сразу подчеркнуть — любая провокация или нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Украины будут восприняты адекватно: режим полной боевой готовности будет возобновлен, а агрессия со стороны вооруженных формирований Украины вызовет адекватную реакцию со стороны бойцов народной милиции", — заявил Пасечник.