От пленника потребовали правды о россиянах в Ливии

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От пленного бойца потребовали рассказать правду о россиянах в Ливии 

Lenta.ru 49 минут назад
В сети появились кадры с допроса бойца Ливийской национальной армии (ЛНА), которого взяли в плен солдаты правительства национального согласия (ПНС) на юге Триполи. Они опубликованы в Twitter-аккаунте Almanara Libya.
От пленного по имени Сулейман Абдалла Сулейман Мухаммад Али потребовали рассказать правду о россиянах, якобы воюющих в Ливии. Мужчину расспросили, были ли они в его батальоне, на что тот ответил отрицательно. Он рассказал, что не знает, сколько их в стране и где они находятся.
Пленника также спросили, сколько джанджавидов (бойцов суданского проправительственного ополчения) воевало с его батальоном. Мужчина ответил, что видел одну роту.
Ранее в ПНС заявили, что правительственные силы готовят засаду для хафтаровцев, покидающих Триполи. Военно-воздушные силы правительства при поддержке Турции якобы совершили десять ударов по колонне ЛНА, состоящей из танков.
25 мая стало известно об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая правительство техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии
Армия , Видео , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , ООН , Ливия
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