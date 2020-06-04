Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Правительство Ливии заполучило Ми-35 Хафтара
Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Силам правительства национального согласия (ПНС) в Ливии удалось заполучить вертолет Ми-35, принадлежавший Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».
По данным канала, боевая машина была захвачена в аэропорту ливийской столицы Триполи, которая ранее полностью перешла под контроль войск ПНС. Другие подробности не приводятся.
О том, что силы ПНС установили полный контроль над административными границами Триполи, стало известно ранее 4 июня. Отмечалось, что остатки армии Хафтара и поддерживавшие его наемники были отброшены от столицы и продолжают отступать.
До этого представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну раскрыл детали плана по зачистке района у международного аэропорта Триполи от ЛНА. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев».
Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, обеспечивая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Последние новости
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Комментарии 1
Армия , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение