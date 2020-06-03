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Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
Корвет «Гремящий» ВМФ России проходит испытания на Балтике. На полигонах Балтийского флота стартовали испытания нового российского корвета «Гремящий» с управляемым ракетным оружием.
Маневры направлены на проверку работоспособности авиационного комплекса военного корабля. Экипажи вертолетов Ка-27 отработали взлет и посадку на палубу корвета в различных условиях в темное и светлое время суток. При этом пилоты летательных машин совершили облет «Гремящего». На этой неделе военными планируется выполнить более 30 посадок на его палубу.
Армия , Видео , Войска
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