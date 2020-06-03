Наведение паромной переправы попало на видео 

Военные инженеры Центрального военного округа отработали действия по наведению паромной переправы через реку. Учения по форсированию водных преград проходили в республике Башкортостан на реке Белая. Для разведки глубины, грунта и наличия мин применялся новейший инженерно-десантный катер ИДК. Для перемещения паромной переправы использовались катера БМК-МО и БМК-МТ.

Инженерно-десантный катер ИДК предназначен для обеспечения функционирования низовой и верховой речных застав при содержании паромных и мостовых переправ; выполнения спасательно-эвакуационных работ при переправе войск; обеспечения водолазных спусков при выполнении инженерных подводных работ; десантной переправы личного состава через водные преграды; эвакуации раненых; обеспечения инженерной разведки водной преграды.