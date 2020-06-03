Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России изменились требования к перевозке опасных грузов 

Парламентская газета 1 час назад
В РФ изменили требования к перевозке опасных грузов
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Правила перевозки опасных грузов Вооружёнными силами РФ будет устанавливать Министерство обороны по согласованию с Министерством внутренних дел. Такое постановление правительства вступает в силу 3 июня.
Документ вносит изменения в Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Установлено, что перевозить опасные грузы транспортными средствами Вооруженных Сил РФ можно будет в соответствии с требованиями, которые установит Министерство обороны по согласованию с Министерством внутренних дел. Эти правила должны предусматривать, в том числе, порядок подготовки и допуска водителей к перевозке опасных грузов.
Опасные грузы — это вещества, материалы, изделия из них, отходы производственной деятельности, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде. К грузам 1 класса опасности относятся взрывчатые материалы и пиротехнические вещества. Ко 2 классу принадлежат сжатые газы, к 3 классу — легковоспламеняющиеся вещества и смеси, к 4 — легковоспламеняющиеся материалы. Также к опасным грузам причисляют ядовитые и радиоактивные вещества, кислоты, щёлочи, и вещества, которые содержат болезнетворные микроорганизмы.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Парламентская газета: последние новости
Джабаров: наличие ядерного оружия у России остужает горячие головы в странах НАТО Джабаров: наличие ядерного оружия у России остужает горячие головы в странах НАТО На Черноморском флоте испытают новейший патрульный корабль На Черноморском флоте испытают новейший патрульный корабль Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания
Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Россиянин рассказал о попадании в тюрьму в Тайланде
Россиянин рассказал о попадании в тюрьму в Тайланде
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
Видео
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение