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ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем 

RT на русском и ещё 3 45 минут назад
ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20
Фото: globallookpress.com
Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.
«Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развёрнутые в Литве в рамках программы НАТО, выполнили первый перехват российского военного летательного аппарата», — говорится в сообщении.
По данным британских военных, над Балтийским морем был перехвачен российский самолёт Ил-20.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Рудской , Генштаб , НАТО , Литва , Великобритания
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