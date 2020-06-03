ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.
«Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развёрнутые в Литве в рамках программы НАТО, выполнили первый перехват российского военного летательного аппарата», — говорится в сообщении.
По данным британских военных, над Балтийским морем был перехвачен российский самолёт Ил-20.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ.