В США рассказали, какой может быть война будущего 

В американском издании National Interest рассказали, какой может быть война будущего. По крайней мере с точки зрения «гиперсетевого» подхода.

Материал начинается с красочного описания. Журналисты рисуют следующую сцену: воздушный дрон находит вражескую цель, спрятанную под хребтом, и передаёт сведения маленькой колонне разведки и роботизированному оружию. Эти роботы затем преодолевают пересечённую местность, маневрируя по вражеской территории, и занимают позицию для контратаки. Солдаты в этом время получают навигационные и прицельные данные от соединённых в сеть роботов и и направляют информацию беспилотными и пилотируемым машинам и воздушным платформам.

Такой сценарий не фантастика. Над алгоритмами, которые свяжут наземную и воздушную технику, уже работают в Университете Карнеги — Меллона. Эта концепция предполагает тесное сотрудничество между армией и научно-исследовательскими организациями.