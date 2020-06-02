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В США рассказали, какой может быть война будущего 

Ferra.ru 28 минут назад
В США рассказали, какой может быть война будущего
Фото: Ferra.ru
В американском издании National Interest рассказали, какой может быть война будущего. По крайней мере с точки зрения «гиперсетевого» подхода.
Материал начинается с красочного описания. Журналисты рисуют следующую сцену: воздушный дрон находит вражескую цель, спрятанную под хребтом, и передаёт сведения маленькой колонне разведки и роботизированному оружию. Эти роботы затем преодолевают пересечённую местность, маневрируя по вражеской территории, и занимают позицию для контратаки. Солдаты в этом время получают навигационные и прицельные данные от соединённых в сеть роботов и и направляют информацию беспилотными и пилотируемым машинам и воздушным платформам.
Такой сценарий не фантастика. Над алгоритмами, которые свяжут наземную и воздушную технику, уже работают в Университете Карнеги — Меллона. Эта концепция предполагает тесное сотрудничество между армией и научно-исследовательскими организациями.
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Армия , США
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