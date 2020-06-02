Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу провел переговоры с министром обороны США 

Вероника Полынина 45 минут назад
Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы
Фото: Reuters
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Марком Эспером, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Руководители военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.
Сергей Шойгу предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.
Глава Минобороны России выразил обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу. Он подтвердил готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога.
Также в рамках разговора обсуждались меры по преодолению конфликта и стабилизации обстановки в Сирии, обеспечению безопасности воинских контингентов в Афганистане и других регионах мира.
Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, который состоится 24 июня.
По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и США условились продолжить диалог.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Комментарии
Армия , Политика , Сергей Шойгу , Марк Эспер , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Появился график отключений горячей воды в Москве
00:09
Появился график отключений горячей воды в Москве
Новости Москвы
Названы лучшие российские вооружения
00:38
Названы лучшие российские вооружения
Армия Ближний Восток
Американцы назвали Трампа расистом
01:55
Американцы назвали Трампа расистом
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение