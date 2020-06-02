Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы

Руководители военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.

Сергей Шойгу предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.

Глава Минобороны России выразил обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу. Он подтвердил готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога.

Также в рамках разговора обсуждались меры по преодолению конфликта и стабилизации обстановки в Сирии, обеспечению безопасности воинских контингентов в Афганистане и других регионах мира.

Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, который состоится 24 июня.

По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и США условились продолжить диалог.