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В России назвали основные опасности для страны 

Вероника Полынина и ещё 9 8 минут назад
Размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем является одной з основных военных опасностей России. Об этом говорится в указе об Основах госполитики России в области ядерного сдерживания, принятого президентом России Владимиром Путиным во вторник, 2 июня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин утвердил условие использования РФ ядерного оружия
Как следует из текста указа, военной опасностью, которая может перерасти в военную угрозу, является наращивание потенциальными противниками на российских и сопредельных территориях и акваториях «группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».
Также в числе опасностей названо неконтролируемое распространение ядерного оружия и средств его доставки.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, в которых, в частности, прописаны условия, определяющие возможность применения страной ядерного оружия. В документе указывается, что российская госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.
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Армия , Азия , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Политика , Владимир Путин
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