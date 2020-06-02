В России назвали основные опасности для страны 

Размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем является одной з основных военных опасностей России . Об этом говорится в указе об Основах госполитики России в области ядерного сдерживания, принятого президентом России Владимиром Путиным во вторник, 2 июня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста указа, военной опасностью, которая может перерасти в военную угрозу, является наращивание потенциальными противниками на российских и сопредельных территориях и акваториях «группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».

Также в числе опасностей названо неконтролируемое распространение ядерного оружия и средств его доставки.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, в которых, в частности, прописаны условия, определяющие возможность применения страной ядерного оружия. В документе указывается, что российская госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.