На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами 

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Самолеты и вертолеты во время парада Победы, который запланирован в Москве 24 июня, пройдут 16 группами над Красной площадью, сообщил врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов на селекторном совещании во вторник.

"Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами", — отметил Афзалов.

Всего в параде примут участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов, уточнил он. Продолжительность пролета составит пять минут.

"Открывают воздушную часть вертолеты армейской авиации", — сообщил генерал-лейтенант. В частности, над Красной площадью пролетит десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке "клин".

Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. "Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке "пеленг". Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57", — сказал Афзалов.

По словам врио главкома ВКС, в заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".

"Завершает воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации", — заключил Афзалов.