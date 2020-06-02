Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами
Фото: РИА Новости
Самолеты и вертолеты во время парада Победы, который запланирован в Москве 24 июня, пройдут 16 группами над Красной площадью, сообщил врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов на селекторном совещании во вторник.
"Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами", — отметил Афзалов.
Всего в параде примут участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов, уточнил он. Продолжительность пролета составит пять минут.
"Открывают воздушную часть вертолеты армейской авиации", — сообщил генерал-лейтенант. В частности, над Красной площадью пролетит десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке "клин".
Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. "Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке "пеленг". Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57", — сказал Афзалов.
По словам врио главкома ВКС, в заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".
"Завершает воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации", — заключил Афзалов.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил дату проведения парада Победы на 24 июня. Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков на селекторном совещании во вторник сообщил, что парад начнется в 10.00 мск и продлится около полутора часов.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Последние новости
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию "Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Комментарии
Армия , Олег Салюков , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение