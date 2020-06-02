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Ещё 171 российский военный вылечился от коронавируса за сутки 

RT на русском и ещё 2 50 минут назад
Ещё 171 военный вылечился от коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Ещё 171 военный в ВС России вылечился от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3881. Об этом заявили в Минобороны России.
«За прошедшие сутки в Вооруженных силах России после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 3881.
«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — добавили в ведомстве.
Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования 436 человек.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах к настоящему времени зафиксировано 6,5 тыс. случаев заболевания COVID-19.
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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости
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