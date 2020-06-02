Ещё 171 военный вылечился от коронавируса в России

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Ещё 171 военный в ВС России вылечился от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3881. Об этом заявили в Минобороны России

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах России после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 3881.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — добавили в ведомстве.

Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования 436 человек.