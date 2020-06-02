Шойгу назвал дату открытия главного храма ВС РФ

Главный храм Вооруженных сил РФ откроется 22 июня в подмосковном парке "Патриот", сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", — сказал министр.

По словам Шойгу, главный храм ВС РФ и "Дорога памяти" — это посвящение Великой Победе.

"Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь. В ходе совещания обсудим, как идет подготовка к мероприятиям и реализуются необходимые меры безопасности", — отметил он.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил ТАСС, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит собор в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ. Он также сообщал, что церемония запланирована на 22 июня.

Главный храм ВС РФ, возведенный на пожертвования, должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" — 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, — 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.