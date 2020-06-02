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Пугнули россиян: американские бомбардировщики испытали над Черным морем новейшую противокорабельную ракету (Думская, Украина) 

ИноСМИ 54 минуты назад
«Думская» публикует материал об испытаниях ВВС США противокорабельной ракеты в акватории Черного моря. По мнению безымянного автора, пишущего в русле оголтелой антироссийской пропаганды, это был ответ США на якобы условную атаку Одессы бомбардировщиками российских ВКС.
Американские бомбардировщики В-1В Lancer, которые совершили в пятницу дальний рейд над Европой, Украиной и Черным морем, испытывали новейшую американскую противокорабельную ракету авиационного базирования AGM-158C LRASM. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США в Европе.
Лансеры из 28-го бомбардировочного крыла взлетели 29 мая с авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте, пересекли Атлантику, Польшу и примерно в 10 часов утра вошли в воздушное пространство Украины.
В-1В сопровождали украинские истребители Миг-29 из 114 бригады тактической авиации и Су-27 из 39 бригады тактической авиации. При подлете к Одессе эскорт сменился на Су-27 из 831 бригады тактической авиации, поднявшихся с одесского Школьного аэродрома и сопроводиших американцев до середины Черного моря.
Во время миссии над Черным морем два B-1 провели испытательные пуски противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM. Ракета позволяет уничтожать боевые корабли противника на дальности до 1000 км в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Можно предположить, что в ответ на условную атаку Одессы бомбардировщиками Ту-22М3, проведенную агрессором 10 июля прошлого года, учебной целью для американцев послужили корабли ЧФ РФ.
Американские тренировки удивительным образом совпали с испытаниями новейшей украинской противокорабельной ракеты Р-360МЦ «Нептун»: ее пуски состоялись в тот же день и примерно в то же время.
LRASM представляет собой развитие малозаметной крылатой ракеты JASSM. Для минимальной радиолокационной заметности фюзеляж ракеты выполнен с применением композитных углеродистых материалов. Ракета оснащается проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 454 кг.
Ввиду значительного радиуса действия и дозвуковой скорости, за время подлета цель может удалиться от предполагаемого района на значительное расстояние. Поэтому система управления LRASM должна позволять ракете применять различные схемы поиска цели, а ее бортовая аппаратура — идентифицировать обнаруженные объекты в сложной обстановке противодействия РЭБ. Предполагается, что запущенная ракета сможет находиться в воздухе длительное время, идентифицируя обнаруженные объекты до тех пор, пока не обнаружит корабль, сходный по характеристикам с заданной целью. При запуске нескольких ракет они будут обмениваться информацией, осуществлять независимый поиск и передавать друг другу координаты обнаруженной цели, формировать общую схему атаки с учетом различных условий. Ракеты также должны быть способны к выполнению сложных маневров уклонения, применению мер радиоэлектронной борьбы для прорыва ПВО противника.
Основной целью разработки LRASM является обеспечение возможности действовать автономно, без предварительного программирования реперных точек курса, обнаруживая цель без внешнего целеуказания.
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Армия , Видео , Войска , Оружие
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