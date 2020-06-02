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Главред (Украина): США показали Путину, что будет, если он попытается обидеть Украину 

ИноСМИ 7 часов назад
Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая, — два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 «Лансер» зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева. Лансеры в этот день взлетели с базы Эллсворт в США, перелетели Атлантику и всю Европу, из Украины вылетели через Черное море к Турции. В российских СМИ возник огромный переполох, российский Генштаб выпустил официальное заявление, так что следует разъяснить, насколько важен этот шаг наших американских союзников.
В чем значение появления лансеров над Украиной?
1. Россия угрожает вторжением на Украину и применением баллистических и крылатых ракет, авиации для уничтожения украинских городов и инфраструктуры по сценарию Грузии— 2008. Однако готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо «закрытой зоной», как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их сухопутные войска сравнительно небольшие для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ.
2014-й год показал, что Россия не может ввести на Украину более 15 батальонно-тактических групп одновременно. То есть сил для наступления у противника не много, российская армия большая, но большинство военнослужащих служат в небоевых частях. Готовность США прикрыть Украину с воздуха — это по сути гарантия того, что российское вторжение будет очень быстро остановлено как только противник втянется в контактные бои в населенных пунктах, чреватые для обеих сторон большими потерями.
Разумеется, нам никто этого пока не обещал, но США показывают Путину, что готовность к такому сценарию отрабатывается. Это очень важный сигнал.
2. Этот полет является одной из крупнейших демонстраций против России. В мае 2020 года США вышли из договора с РФ об открытом небе, а стратегические бомбардировщики США совершили пять вылетов вплотную к территории РФ. Америка показывает Путину, что готова защищать свои интересы. Лансеру не надо заходить в воздушное пространство России, чтобы уничтожить ключевые объекты. Бомбардировщик оснащен высокоточными крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, которые в зависимости от модификации, поражают цели на дальности от 370 до тысячи километров.
3. Стоит поблагодарить администрацию президента Трампа и руководство США. Надеюсь, руководство Украины, хотя бы МИД, генштаб, минобороны, а оптимально — президент, выскажут благодарность президенту Дональду Трампу и руководству США за этот важнейший сигнал. Практика полетов [самолетов] ВВС США над Украиной, проведение совместных маневров требует максимального одобрения и в украинском гражданском обществе. Государство молчит, а люди могут высказывать свое одобрение.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Статьи , США , Украина , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Генштаб , МИД , Грузия , Киев , Турция
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