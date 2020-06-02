Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО 

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем сайте короткое видео тренировки бойцов спецназа Центрального военного округа. Учения проходили под Смоленском . Военнослужащие отрабатывали сценарий по обезвреживанию условных боевиков. В ходе операции спецназ провел разведку местности и организовал засаду на автомобиль условного противника. При захвате ликвидировались все находящиеся в грузовике боевики. В результате из автомобиля были добыты важные сведения для главного штаба.

Формирования специального назначения (спецназ) предназначены для выполнения спецопераций с применением специальной тактики и средств. Список задач спецназа достаточно длинный. В него входят такие задачи, как разведка, контрразведка, диверсионная деятельность, охрана границы, обеспечение безопасности и др.