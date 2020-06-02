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Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем сайте короткое видео тренировки бойцов спецназа Центрального военного округа. Учения проходили под Смоленском. Военнослужащие отрабатывали сценарий по обезвреживанию условных боевиков. В ходе операции спецназ провел разведку местности и организовал засаду на автомобиль условного противника. При захвате ликвидировались все находящиеся в грузовике боевики. В результате из автомобиля были добыты важные сведения для главного штаба.
Формирования специального назначения (спецназ) предназначены для выполнения спецопераций с применением специальной тактики и средств. Список задач спецназа достаточно длинный. В него входят такие задачи, как разведка, контрразведка, диверсионная деятельность, охрана границы, обеспечение безопасности и др.
Армия , Видео , Министерство обороны , Смоленск
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