Минобороны перенесло летние военные сборы студентов 

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Минобороны РФ перенесло на более поздний срок проведение летних военных сборов для студентов: на июль-октябрь, а некоторых вузах — на 2021 год, говорится в сообщении военного ведомства.

Традиционно военные сборы проводятся в российских вузах в июле-августе.

"Министерством обороны Российской Федерации с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах Российской Федерации, и предпринимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов. Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год", — сообщает Минобороны.

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию студентов организуется вузами в установленном порядке и будет реализовано с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Минобороны РФ.

России скорректировало сроки проведения со студентами вузов учебных сборов по программам военной подготовки