«Так на нас нападет Россия»

Издание представляет сценарии нападения России на Польшу и страны Балтии. Эти выкладки были созданы американскими экспертами на основе анализа учений российской армии, высказываний российских политиков и военных, а также стратегических документов. Поляков старательно убеждают в агрессивности России и в ее «коварных» планах.

Представляем вам сценарии нападения России на Польшу и страны Балтии. Эти выкладки были созданы на основе анализа учений российской армии, высказываний российских политиков и военных, а также стратегических документов, которые изучили американские эксперты. Мы имеем дело с планами, которые российская армия может претворить в жизнь в течение пары недель, прежде чем НАТО успеет дать решительный ответ.

В ходе состоявшейся на прошлой неделе дискуссии, которую провел американский Центр анализа европейской политики (CEPA), генерал Бен Ходжес , еще недавно командовавший сухопутными войсками США в Европе, заявил, что в перспективе ближайшего десятилетия вполне вероятным сценарием выглядит развязывание войны между Соединенными Штатами и Китаем . Он имел в виду не торговую войну, не противостояние в киберпространстве и не стычки между дипломатами двух стран на пресс-конференциях, а совершенно реальный «кинетический конфликт» (такое выражение используют военные), как те, что мы знаем по фильмам или телевизионным новостям (последние могут дать нам неверное представление, поскольку новый конфликт может приобрести непредсказуемый масштаб).

Если такой сценарий реален или вероятен, следует повторить вслед за американскими стратегами вопрос, который они часто задают: не получится ли так, что пока американские силы будут задействованы в Юго-Восточной Азии, для других врагов Запада откроется «окно возможностей», не решат ли они их обратиться к политической, а возможно и военной агрессии, чтобы добиться уступок от геополитического соперника?

Из стратегических документов нашего главного союзника, например, из утвержденной администрацией Трампа в начале 2018 года новой редакции Национальной стратегии обороны, явствует, что главными соперниками США выступает сейчас в них тандем Россия — Китай, а с исходящей с востока агрессией мы можем столкнуться в случае вспышки американо-китайского конфликта.

Американские аналитики также допускают возможность обратного развития событий, то есть сначала начнется война с Россией, а потом с Китаем, когда Пекин увидит, что это столкновение открывает перед ним возможность провести ее на своих условиях. Государства не имеют права полагаться «на авось», надеяться, что военные «как обычно преувеличивают», им следует быть готовыми к самым мрачным возможным сценариям. В польском случае те сводятся к тому, что в ближайшие годы мы можем оказаться на фронте схватки с Российской Федерацией.

Может ли это произойти?

Мы показываем на наших страницах фрагменты из презентации экспертов Центра «Нью Дженерейшн ворфэр», которые уже много лет занимаются стратегическим планированием, военными играми и анализом текущей ситуации, обслуживая потребности американской армии и вооруженных сил других членов НАТО. Представленный материал был подготовлен для Шведской военной академии, но аналогичные тренинги, встречи и учения специалисты Центра проводили также с военными из стран Балтии, европейским командованием Альянса, польскими и шведскими военными экспертами.

До того как создать частную компанию (в таком формате работает Центр), люди, занимающиеся сейчас разработкой сценариев потенциальных конфликтов, а также обучением представителей натовских политических и военных элит, много лет делали то же самое в Пентагоне . Кто они? В частности, Чарльз Лонг (Charles Long), который объездил вдоль и поперек всю Восточную Украину, побывал на линии фронта, провел беседы с командующими и солдатами, а потом принял участие в подготовке посвященного этой теме доклада на 10 тысяч с лишним страниц.

Это также Грег Мельхер (Greg Melcher), который ранее в течение 27 лет был самым высокопоставленным гражданским лицом в структурах стратегического планирования американского военного флота, или Филип Петерсен (Philip Petersen), полтора десятка лет выступавший одним из ведущих аналитиков Разведывательного управления министерства обороны , а потом работавший в команде министра обороны. Оба они уже много лет занимаются анализом будущего театра военных действий с Россией, наблюдают за действиями Москвы, а также анализируют учения российской армии, высказывания военных и политиков, стратегические документы, в том числе те, к которым общественность имеет ограниченный доступ.

Они неоднократно посещали Польшу, где изучали транспортные возможности, рельеф местности, реки и места, в которых через них можно организовать переправы. Такая же работа в последние годы велась в странах Балтии, поскольку американцы, которые ранее не присутствовали со своими войсками на востоке Европы, хотели и были обязаны изучить местность, в которой, им, возможно, придется действовать.

В итоге появился стратегический документ, созданию которого предшествовали несколько лет сбора информации и ее обработки. Впрочем, о войне с Россией за страны Балтии писали в последнее время и другие американские аналитические центры.

Джеймстаунский фонд, который еще во времена Рейгана основали офицеры американских разведывательных служб, или работающая в рамках Центра анализа европейской политики команда под руководством генерала Ходжеса опубликовали множество работ, рассказывающих о том же самом, то есть о возможном ходе войны с Россией. Таким образом можно говорить, что появился целый массив американских стратегических выкладок, основные выводы в которых выглядят сходным образом. Содержащиеся в них идеи разделяют также военные специалисты из стран-членов НАТО, в том числе из Польши: они сами принимали участие в подготовке этих документов.

Слабые звенья

Какие выводы можно сделать из имеющихся в нашем распоряжении материалов, в том числе из презентации экспертов Центра «Нью Дженерейшн ворфэр»?

Во-первых, нет никакого восточного фланга НАТО. Если вспыхнет конфликт, в него могут оказаться втянутыми такие не входящие в Альянс страны, как Швеция и Финляндия. Кроме того, важную роль в нем может сыграть Украина. Следовательно, ход войны за страны Балтии наверняка будет зависеть, от позиции Стокгольма, который контролирует стратегически важный с точки зрения судоходства в Балтийском море остров Готланд, или от Финляндии, которая может закрыть выход из Финского залива. От действий Украины, у границы с которой дислоцируется сильная российская 20-я армия, в свою очередь, может зависеть то, как будет развиваться операция главной ударной силы ВС РФ, то есть 1-й гвардейской танковой армии. О том, что это формирование имеет наступательный характер, свидетельствует, по мнению экспертов, ее состав: она располагает 550-800 танками (их постоянно модернизируют и меняют на новые), а также 550 боевыми машинами пехоты. Проанализировав масштабные российские учения последних лет (в том числе «Запад —2017»), американские стратеги делают вывод, что 1-я гвардейская танковая армия будет в первую очередь не атаковать страны Балтии, а быстро перебрасывать силы на запад. Это означает, что польские оборонительные планы не должны опираться исключительно на НАТО: в них следует учесть также государства, которые не входят в Альянс.

Во-вторых, слабым звеном в цепи стран Балтии выступает Латвия. По всей видимости, удар по ней будет нанесен с граничащей с Латгалией территории силами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и подразделений 1-й гвардейской танковой армии. Дислоцирующаяся в районе Петербурга 6-я армия, скорее всего, нанесет удар по Таллину.

Как полагают американские стратеги, темп российского наступления может быть настолько высоким (в последние годы в России неоднократно отрабатывали стремительную переброску танковых войск), что за 24 или, при более благоприятном для нас развитии событий, 72 часа российские танки окажутся под Ригой и Таллином. Следует обратить на это внимание, поскольку в латвийском Адажи в предместьях Риги находятся польские военные, а также их коллеги из Словакии, Албании, Чехии, Италии и многих других стран НАТО, однако, американцев там нет. В стратегических документах Пентагона говорится, что эта точка может стать одной из основных целей российского удара. Почему в таком случае силы нашего главного союзника не присутствуют в Латвии, как, впрочем, в Эстонии или Литве? Кто будет защищать страны Балтии?

Здесь возникает третья проблема, которая требует внимания, ведь, как единодушно заявляют американские стратеги, эти государства не смогут сами защитить себя от российской агрессии. Сейчас у них в целом находится под ружьем 22 тысячи человек, что мало даже для территории с населением в шесть миллионов жителей. Для сравнения: во время Советско-финской войны 1939 года Финляндия, имевшая население примерно такого же размера, могла мобилизовать 300 тысяч человек. Если прибалты хотят всерьез подойти к вопросу защиты своей независимости, им придется удвоить численность своих вооруженных сил. Но даже если допустить, что такая перспектива реальна, в одиночку битвы им не выиграть, поскольку у них нет тяжелой техники и авиации.

В опубликованном прошлой осенью докладе Джеймстаунского фонда профессор Ричард Хукер — младший (Richard D. Hooker), американский стратег в звании полковника, который работает, в частности, в Оборонном колледже НАТО, пишет, что защита стран Балтии — это задача Польши и США. На бумаге это выглядит отлично, проблема только в том, что в этом регионе нет американских военных (а даже если они есть, то в ограниченном количестве). Россияне обладают сейчас на так называемом балтийском направлении значительным перевесом в сухопутных силах, так что наша армия смогла бы заблокировать их только с помощью США. Другие, теоретически лучше подготовленные страны Альянса (если они вообще решат вступить в войну), как полагает Хукер, мобилизуют свои войска не ранее, чем через 30 дней после начала конфликта. Скорее всего, этот процесс займет три месяца.

В реальности ситуация выглядела бы следующим образом. Россияне начинают атаку, их танковые войска приближаются к Таллину и Риге. У польского командования и государственного руководства разрываются телефоны. В Адажи хотят знать, что делать нашим подразделениям: отступать или вступать в бой, начиная таким образом войну с Россией? А мы помним, что еще нет решения о применении пятой статьи Вашингтонского договора и США не постановили, вступать ли им в полномасштабную войну.

И здесь мы подходим к четвертому, основополагающему с точки зрения Польши пункту. Эксперты из Центра «Нью Дженерейшн ворфэр», проанализировав последние российские учения и возможности перемещения вооруженных сил РФ, пишут, что ключевое значение в такой ситуации будет иметь то, на каком направлении россияне решат двигаться через Белоруссию. В сутки через Буг в районе Бреста они способны перебросить шесть бригадных групп, а в сторону стран Балтии — одну. Если мы вступим в войну с Россией, мы, вероятно, столкнемся с массированным ударом 1-й гвардейской танковой армии на юге от Белостока и подразделений Балтийского флота с калининградского направления (они могут воспользоваться автострадой А1 и шоссе С7). Россияне обратятся к этому традиционному для них маневру, чтобы их силы встретились в окрестностях Модлина и начали вести оттуда обстрел Варшавы, добиваясь уступок или капитуляции. Названные события развернутся в течение пары недель, НАТО не успеет принять за это время решение.

Следует обратить внимание на то, как выглядит наше положение. Польские вооруженные силы защищают Сувалкский коридор, но их нет на возможном направлении атаки из окрестностей Бреста. При этом рассчитывать, что американские силы, находящиеся под Ожишем, в конечном счете вступят в бой, мы не можем. Специалисты Центра «Нью Дженерейшн ворфэр» предлагали Вашингтону перевести танковые подразделения на восток от Вислы, но тот этого не сделал. Одна из карт, которую представили американские аналитики, снабжена названием «наступление с использованием неядерных сил, нацеленное на скорейшее завершение войны». Вполне вероятно, что Россия изберет эту стратегию. И какие у нас есть гарантии, что такой сценарий не станет реальностью?