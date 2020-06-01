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Евкуров: ВС РФ отработают новые способы применения войск 

ТК «Звезда» 55 минут назад
ВС РФ отработают новые способы применения войск
Фото: Минобороны России
Сегодня замглавы военного ведомства посетил Таманскую дивизию и провел занятие по военно-политической подготовке в одном из ее полков.
Новые способы применения войск отработают Вооруженные силы РФ в летнем периоде обучения, который начался сегодня, 1 июня. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Юнус-Бек Евкуров.
«Министром обороны Российской Федерации в задачах для Вооруженных Сил на 2020 год определено повысить качество проводимых мероприятий боевой подготовки войск (сил) до уровня не ниже оценки "хорошо" и, не снижая интенсивности боевой учебы, незамедлительно внедрять в нее новые, более эффективные способы применения войск», — приводит слова Евкурова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Замминистра добавил, что в недавно завершившемся зимнем периоде обучения интенсивность боевой подготовки в войсках возросла, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны
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