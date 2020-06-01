Армия США начала получать модернизированные Abrams

Расквартированная в Техасе 3-я танковая бригада "Greywolf" 1-й кавалерийской дивизии первой в армии США получила танки новейшей модификации Abrams M1A2 SEPv3.

На машинах установлен новый комплекс радиосвязи, позволяющий обмениваться информацией со всеми элементами перспективной боевой бригадной группы. Усовершенствованная энергосистема вырабатывает больше электричества и эффективно распределяет его между бортовыми системами. Кстати, вспомогательная силовая установка на M1A2 SEPv3 также модернизирована и спрятана под броню.

Улучшена система управления огнем — в нее включена аппаратура для стрельбы двумя типами снарядов: многоцелевым ХМ1147 АMP с программируемым взрывателем и бронебойным подкалиберным M829А4 АКЕ, пишет dambiev. На танках установлен модифицированный комплекс активной защиты RafaelTrophy HV и система электронного подавления, блокирующая каналы управления самодельными взрывными устройствами.