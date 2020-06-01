Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия США начала получать модернизированные танки Abrams 

Российская Газета 1 час назад
Армия США начала получать модернизированные Abrams
Фото: Reuters
Расквартированная в Техасе 3-я танковая бригада "Greywolf" 1-й кавалерийской дивизии первой в армии США получила танки новейшей модификации Abrams M1A2 SEPv3.
На машинах установлен новый комплекс радиосвязи, позволяющий обмениваться информацией со всеми элементами перспективной боевой бригадной группы. Усовершенствованная энергосистема вырабатывает больше электричества и эффективно распределяет его между бортовыми системами. Кстати, вспомогательная силовая установка на M1A2 SEPv3 также модернизирована и спрятана под броню.
Улучшена система управления огнем — в нее включена аппаратура для стрельбы двумя типами снарядов: многоцелевым ХМ1147 АMP с программируемым взрывателем и бронебойным подкалиберным M829А4 АКЕ, пишет dambiev. На танках установлен модифицированный комплекс активной защиты RafaelTrophy HV и система электронного подавления, блокирующая каналы управления самодельными взрывными устройствами.
Для облегчения работы техников в Abrams используется усовершенствованная технология конструктивно-сменных блоков. В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков. Работы будут вестись на трех заводах в Огайо, Пенсильвании и Флориде.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Российская Газета: последние новости
Почетный караул вернулся на Мамаев курган Почетный караул вернулся на Мамаев курган В чем преимущества тактического бомбардировщика Су-34 В чем преимущества тактического бомбардировщика Су-34 Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2 Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2
Комментарии 1
Армия , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне протестующие громят магазины
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
Россия «клонировала» украинскую разработку
Россия «клонировала» украинскую разработку
Собчак прокомментировала интервью Родниной
Собчак прокомментировала интервью Родниной
Видео
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение