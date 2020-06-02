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В параде Победы в Москве примут участие 75 солдат и офицеров из Сербии 

RT на русском и ещё 17 59 минут назад
В параде Победы примут участие сербские солдаты
Фото: РИА Новости
В параде Победы в Москве, который пройдёт 24 июня, примут участие 75 сербских солдат и офицеров. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.
«Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии», — сообщил дипломат.
По его словам, во Второй мировой войне на территории тогдашней Югославии сербский народ понёс больше всего человеческих жертв.
«Мы в Сербии это осознаём и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне — это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы.
Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, российская сторона пригласила парадные расчёты 19 стран принять участие в параде Победы на Красной площади.
Ожидается, что парад в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов.
В марте ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади.
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Комментарии
Армия , Другое , Безопасность , Коронавирус , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Москва , Сербия
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