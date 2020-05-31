Украинское небо становится площадкой для удара по России

Новостью дня 29 мая стал скандальный пролёт американских бомбардировщиков вблизи границ России . Два сверхзвуковых стратегических B-1B вылетели с базы Эллсуорт в штате Южная Дакота, пересекли Атлантический океан, после чего пролетели над Европой и акваторией Черного моря. Американские самолёты следовали над территорией Польши , а затем — Украины . Над Украиной и Чёрным морем бомбардировщики сопровождались украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135.

В СМИ (например — сайт «USA.one», телеграм-канал «Караульный» и др.) утверждается, что в полёте отрабатывался ракетный удар по военным объектам в Крыму . Российские силы ПВО подняли истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. При виде российских самолётов американские бомбардировщики ретировались. Отметим, что в прошлом году примерно этим же маршрутом летали В-52 «Stratofortress». И тоже отрабатывали ракетную атаку по Крыму. Обратим внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, американская дальняя авиация чувствует себя в воздушном пространстве Украины как у себя дома. Между тем, находясь над Украиной, американские стратегические ракетоносцы могут нанести удар, на выбор, по Крыму, району Москвы и другим регионам России.

Во-вторых, пролёт был не просто согласован с украинской стороной, но это были совместные учения — бомбардировщики находились под прикрытием украинской ПВО и авиации.

В-третьих, это может показаться несколько забавным (хотя ничего смешного тут нет), но украинская авиация прикрывала нанесение ядерного удара по… территории Украины. Ведь нынешний статус полуострова Киев не признаёт. Шутка о бомбёжке Воронежа приобретает совсем другое звучание — вместо него можно вставить какой угодно украинский город.

С военной точки зрения угроза от такого рода манёвров не слишком велика. В случае глобального конфликта основной удар будут наносить баллистические ракеты наземного и морского базирования, а не бомбардировщики. Однако такие полёты влекут за собой рост напряжённости и сами по себе могут спровоцировать конфликт.

Воздушным пространством американское военное присутствие на Украине не ограничивается. В Очакове 133 строительный батальон ВМС США провёл реконструкцию существовавшей уже военной базы. Она, разумеется, остаётся украинской (там базируется 73 морской центр специальных операций ВМС Украины — боевые пловцы), а сама инфраструктура нужна для проведения учений «Sea Breeze», наземная часть которых проходит на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

Эксперты, однако, полагают, что вместе с украинскими диверсантами могут базироваться и американские «морские котики». А то, что американцы укрепляют пирсы и углубляют фарватер, наводит на мысль, что там предполагается стоянка более крупных кораблей. Ну а само расположение Очакова создаёт реальную угрозу Крыму.

Так или иначе, возможность опираться на эту базу (даже если американского гарнизона на постоянной основе там не будет) существенно расширяет операционные возможности США в регионе. Тем временем, уже в этом году Министерство обороны Украины заявило, что построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке (Луганская область), и в Мариуполе (Донецкая область). Кроме того, планируется строительство «бригадного городка» (что бы это ни значило) на «Широком лане».

Это, разумеется, намерения украинского военного ведомства и говорят они, в основном, о том, что в Киеве не относятся серьёзно в возможности реинтеграции Донбасса (иначе бы планировали постройку баз на неподконтрольной территории — это было бы логичнее). НАТОвских войск там не будет. Или всё же будут?

И, кстати, о НАТО. Буквально недавно бывший спецуполномоченный Госдепа США по Украине Курт Волкер опубликовал в «National Interest» статью, в которой призвал срочно предоставить членство в НАТО Грузии и Украине. Территориальная целостность? Чёрт с ней. Это ведь не американская целостность…

В общем, хотите, не хотите, но Украина становится площадкой для развёртывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны.