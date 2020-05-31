Американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?

История, о которой пишет американское издание The Daily Beast, в России многим напомнит об Остапе Бендере, который, впрочем, не выбирал для своих подставных личин столь жуткие образы.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов сотни американцев начали получать по почте письма, подписанные «Адольф Гитлер», «Ева Браун», «помощник Гитлера А. фон Богусловски» или «скорняк номер один». Все они содержали просьбы о финансовой помощи для четы Гитлеров, чудом спасшейся из фюрер-бункера в мае 1945 года и проживающей теперь в штате Кентукки.

Планы лидера нацистов не изменились — мировое господство, для достижения которого он планировал поднять восстание в США. Собственно, на организацию восстания и нужны были деньги, поскольку проект предполагался дорогостоящий: с подземными туннелями до Вашингтона, невидимыми космическими кораблями и заводами по производству ядерных бомб в Айдахо.

Несмотря на 36 тыс. преданных «штыков», якобы обретенных Гитлером в Америке, иногда автор писем просил выслать фюреру одежду, в том числе женскую.

Беглый нацистский лидер обещал, что вложения окупятся сторицей: шикарными виллами, генеральскими погонами, дипломатическими должностями и даже званиями «скорняк номер два» или «скорняк номер три». Это если читать буквально, поскольку «Гитлер» употреблял английское слово furrier (то есть скорняк) вместо немецкого fuhrer с умлаутом.

Письма от него буквально пестрели орфографическими ошибками, но реальный Гитлер не написал бы и таких — иностранные языки ему не давались.

Известие о спрятавшихся в Кентукки нацистах довольно быстро попало в местные СМИ, но большого шума не наделало, пока в переписку с фюрером-скорняком не вступила полиция и не выманила лже-Гитлера из укрытия с помощью незначительных сумм. «Фюрером номер один» оказался 61-летний баптистский проповедник Генри Джонсон. Помимо всего прочего, афроамериканец.

На суде он заявил, что работал как частный детектив и разоблачал с помощью гитлеровской переписки врагов государства по заданию директора ФБР Джона Эдгара Гувера . Суд не поверил и назначил наказание — три года тюрьмы. После этого мошенник исчез — архивы не сохранили упоминаний о нем. Возможно, умер в тюрьме, возможно, сменил имя и собирал деньги под другой завиральный проект — теперь уже не узнать.

Но интересует другое: почему он вообще смог собрать на идею нацистского реванша в послевоенной Америке сумму, эквивалентную 150 тыс. современных долларов? Понятно, что в большинстве случав «письма от Гитлера» попросту выбрасывались адресатами, но хватало и тех, кто жертвовал Джонсону немалые по меркам своих доходов деньги. Неужели эти люди настолько глупы, хуже того, убежденные нацисты?

Правильный ответ — всего понемногу.

Во второй половине XIX века США вошли в число мировых лидеров по доле грамотных в структуре населения. Однако резкий рост качества образования (вместе со столь же впечатляющим ростом благосостояния нации) пришелся на 1950-е годы, а времена Великой депрессии, напротив, сопровождали деградация государственных школ и бум «желтой» прессы, специализирующейся на мистике и теориях заговора.

Мошенничество Джонсона до боли напоминает знаменитые «нигерийские письма», появившиеся еще в 1980-х годах. Их авторы, представляясь высокопоставленными африканскими чиновниками или даже принцами, просят о денежных переводах с целью вернуться на родину, нанять адвоката, заплатить взятку или разблокировать счет в банке. В ответ «принцы» обещают алмазы каменных пещер или долю в нефтяной сделке.

Этот вид мошенничества считается одним из наиболее распространенных в интернете и по-прежнему собирает жатву из недалеких и жадноватых. Раз так, нечего изумляться временам Эйзенхауэра и таким жертвам Джонсона, как каменщик Хубер из Вирджинии или некто Чарли Браун , которому посулили гарем с арийскими девственницами (Браун, кстати, тоже был чернокожим, но расценил помощь Гитлеру как выгодную инвестицию).

Тем более, что теория об успешном побеге Гитлера по «крысиной тропе» куда-нибудь в Аргентину была весьма популярна в послевоенных Америке и Европе. Все точки над i расставили несколько позже — после серии экспертиз, которым, впрочем, некоторые конспирологи не доверяют до сих пор.

В 1947 году, как утверждает The Daily Beast со ссылкой на опрос Института Гэллапа, версию о спасении Гитлера поддерживали 45% американцев.

Далеко не все из них были нацистами, но нацисты среди них тоже были.

До войны идеи Гитлера в Америке в той или иной степени разделяли даже такие культовые фигуры, как Уолт Дисней Генри Форд (причем Форд разделял настолько, что финансировал НСДАП и удостоился персональной похвалы от фюрера). Мероприятия под знаком свастики собирали в США 1930-х десятки тысяч человек.

Причин несколько. Во-первых, это расизм, который не требует пояснений. Во-вторых, антисемитизм, также распространенный в Америке тех лет. В-третьих, изоляционизм, то есть принципиальное нежелание части элиты и общества участвовать во Второй мировой войне. В-четвертых, антикоммунизм. Иногда — все это вместе.

Один из командующих американской армией в Европе, генерал Джордж Смит Паттон был тем, кто приводил в ужас германское командование. И одновременно тем, кто не считал за людей ни евреев, ни коммунистов

Со вступлением США в войну все пронацистские мероприятия и движения были запрещены. После победы — стигматизированы и маргинализованы, их членов ассоциировали не только с экстремистами, но и с предателями. Вчерашние симпатизанты Гитлера мечтали, чтобы этот период их жизни был стерт из истории и общественной памяти.

Тем не менее в 1959 году Джордж Рокуэлл основал будущую Американскую нацистскую партию (АНП), в качестве лидера которой призывал отправить американских евреев в газовые камеры как криптокоммунистов. Это при том, что Рокуэлл был коммандером (подполковником) ВМС США и ветераном войны, служившим в Атлантике.

Организаций подобных АНП было немало, некоторые существуют до сих пор: например, Национал-социалистическое движение, прославившееся участием в массовых беспорядках в Огайо в 2005-м. Оно считается крупнейшей неонацистской группой в США.

Однако по-настоящему больших и сколь-либо влиятельных фашистских партий во времена Джонсона уже не было. Идею его «бизнеса», судя по всему, предопределило то обстоятельство, что он, будучи черным, преувеличивал количество белых нацистов в США. Вкупе с алчными дураками, их тем не менее хватило на то, чтобы собрать довольно крупную сумму денег — и это тот самый случай, когда жертв мошенника ничуть не жалко.