Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обвинили в присвоении украинских разработок 

Майк Габриелян 46 минут назад
Россия «клонировала» украинскую разработку
Фото: Ростех
На Украине обвинили Россию в клонировании газотурбинных двигателей. Обвинения выдвинуло одно из военных изданий Киева. Оно пишет, что Россия якобы не создает двигательные установки для фрегатов проекта 22350, а клонирует и присваивает себе "украинские" разработки 1985 года.
Издание сообщает что, «силовая установка, созданная в России для корабля „Адмирал Головко“ проекта 22350 „фактически является копией того, что производилось на Украине, а не чем-то передовым, созданным в России“.
В Петербурге спустили на воду фрегат „Адмирал Головко“
Главная энергетическая установка корабля проекта 22350 включает четыре компонента. Дизельный турбокомпрессорный двигатель 10Д49 и система управления изначально производились в России. Газотурбинный двигатель М90ФР и редуктор РО55Р делали на Украине до 2014 года. После госпереворота Киев отказался сотрудничать с Россией, и его военные заводы стали банкротиться один за другим.
Поэтому в России приступили к созданию собственных газотурбинных двигателей на заводе в Рыбинске. На сегодня они созданы и выпускаются серийно. Однако киевские эксперты уверены, что российские конструкторы не создавали собственную газотурбину, а воспользовались украинским „комплектом технической документации“
»В Рыбинске несколько лет потратили на организацию банального копирования украинского двигателя, и это преподносится как большое достижение», — пишут они.
При этом эксперты признают, что Украина никогда не создавала газотурбинные двигатели — все производство было наследием СССР. Так двигатель М 90 создали в Николаеве еще в 1985 году, а его испытание завершилось в 1989 году.
Сейчас у России есть один («Адмирал Горшков») фрегат проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат.
Он стал первым кораблем проекта 22350, получившим полностью российскую силовую установку, разработанную отечественными специалистами. Это известие вызвало большой резонанс в Киеве.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии 384
Армия , Киев , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
Видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
01:19
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
Политика
В России коронавирусом заразилось 8952 человека
00:11
В России коронавирусом заразилось 8952 человека
Общество
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение