Россия «клонировала» украинскую разработку

На Украине обвинили Россию в клонировании газотурбинных двигателей. Обвинения выдвинуло одно из военных изданий Киева . Оно пишет, что Россия якобы не создает двигательные установки для фрегатов проекта 22350, а клонирует и присваивает себе "украинские" разработки 1985 года.

Издание сообщает что, «силовая установка, созданная в России для корабля „Адмирал Головко“ проекта 22350 „фактически является копией того, что производилось на Украине, а не чем-то передовым, созданным в России“.

Главная энергетическая установка корабля проекта 22350 включает четыре компонента. Дизельный турбокомпрессорный двигатель 10Д49 и система управления изначально производились в России. Газотурбинный двигатель М90ФР и редуктор РО55Р делали на Украине до 2014 года. После госпереворота Киев отказался сотрудничать с Россией, и его военные заводы стали банкротиться один за другим.

Поэтому в России приступили к созданию собственных газотурбинных двигателей на заводе в Рыбинске. На сегодня они созданы и выпускаются серийно. Однако киевские эксперты уверены, что российские конструкторы не создавали собственную газотурбину, а воспользовались украинским „комплектом технической документации“

»В Рыбинске несколько лет потратили на организацию банального копирования украинского двигателя, и это преподносится как большое достижение», — пишут они.

При этом эксперты признают, что Украина никогда не создавала газотурбинные двигатели — все производство было наследием СССР. Так двигатель М 90 создали в Николаеве еще в 1985 году, а его испытание завершилось в 1989 году.

Сейчас у России есть один («Адмирал Горшков») фрегат проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат.