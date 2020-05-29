Украина нашла поддержку на пути в НАТО

Украина не видит объективных причин для конфликта с Венгрией и рассчитывает, что Будапешт восстановит поддержку Киева на пути в НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали конфликты. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО», — передает его слова украинское издание «Европейская правда».
Кулеба, со своей стороны, пообещал поддержку инициатив Венгрии и выразил готовность «работать на общий результат».
Напомним, Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также заблокировала проведение заседаний Комиссии Украина из-за невозможности образования живущих на Украине венгров.
Кроме того, в мае стало известно, что в НАТО и ЕС у Украины появились натянутые отношения с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община.