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Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника 

Вадим Дроздов 1 час назад
Военнослужащие отдельного салютного дивизиона Западного военного округа провели подготовку и зарядили праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника. Было заряжено около 2 тысяч фейерверочных изделий. Диаметр купола салюта составил около 300 метров. Было использовано более 50 видов зарядов разного калибра и разной расцветки. Вся конструкция была укомплектована на база автомобиля КамАЗ и состояла из 72 установок. Каждая установка в свою очередь состояла из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров. Моделирование салютного сценария осуществлялось при помощи специального программного обеспечения. Салют состоялся 28 мая в Москве в 22:00.
Армия , Видео
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