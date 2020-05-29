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Российские торпеды станут опаснее для противника 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Российские торпеды станут опаснее для противника
Фото: РИА Новости
Дальность действия и точность российских торпед повысится за счет новой системы наведения, разработанной в НИИ электронных приборов.
— Нашим специалистам удалось увеличить дальность обнаружения торпедой цели и повысить вероятность ее поражения, — рассказали ТАСС в пресс-службе концерна Ростех.
Новая система наведения может использоваться в торпедах различного калибра для стрельбы как по надводным, так и по подводным целям.
— Данная разработка превосходит по своим характеристикам как отечественные, так и зарубежные аналоги, — отметил заместитель главы НИИЭП Валерий Эдбавник. При этом новое оборудование, компактнее, экономичнее и дешевле прежнего.
За разработку новой системы наведения для торпед ВМФ России сотрудники НИИЭП удостоены стипендии президента РФ.
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Армия , ИТАР-ТАСС
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