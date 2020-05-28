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В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
В Москве прошел праздничный салют
Фото: ТК «Звезда»
В небо выпустили около двух тысяч фейерверков разных расцветок и калибров.
В Москве на Поклонной горе отгремел праздничный салют в честь Дня пограничника.
Залпы произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.
Отмечается, что в небо над столицей были выпущены более 50 видов фейерверков, среди которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».
Всего произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ были запущены около двух тысяч праздничных фейерверков.
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Армия , Новости Москвы , Владимир Михалкин
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