В США пожелали возрождения армии в Японии 

Японии следует позволить провести ремилитаризацию и возродить полноценную армию. Такое пожелание высказал в своей статье для американского издания Newsweek колумнист Гэвин Вакс (Gavin Wax).

По словам автора материала, Японии было запрещено иметь свою армию по окончании Второй мировой войны, поскольку США опасались возрождения в ней милитаристских и империалистских настроений. Однако к сегодняшнему дню, считает Вакс, подобный запрет полностью потерял свою актуальность. Более того, Вашингтону было бы даже выгодно, чтобы Токио занялся развитием армии.

В первую очередь ремилитаризация Японии позволила бы США получить в Азиатско-Тихоокеанском регионе полноценного военного союзника, который в случае необходимости мог бы сдержать агрессию со стороны Китая , все больше и больше наращивающего военную мощь. При этом, если бы США окончательно вывели свои войска с японской территории, им не пришлось бы рисковать жизнями своих военных в случае конфликта с Китаем. Сейчас же на американских военных базах в Японии регулярно проходят службу десятки тысяч граждан США, которые оказались бы под ударом при военном столкновении с Китаем. Так, на вооружении КНР состоят около 1 тысячи ракет, которые могут достичь военных баз США, отмечает автор Newsweek.

Кроме того, отказ от размещения своих военных на японской территории позволил бы США сэкономить значительные средства. По словам Вакса, на содержание военных баз в Японии приходится около четверти всех ежегодных трат Минобороны США на зарубежные базы и подразделения. Так, за последние три года ведомство потратило на эти цели около 16,2 миллиарда долларов. Подобные финансовые потери не покрывают даже доходы от продаваемого Японии американцами оружия.

Более того, подчеркивает Вакс, сами японцы, по всей видимости, приветствовали бы появление в стране реальной армии. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты соцопросов, согласно которым сейчас около 90 процентов японских граждан поддерживают существующие в стране так называемые Силы самообороны, которые выполняют ряд функций, возложенных обычно на армию.

В 1960 году между Токио и Вашингтоном был заключен «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией». Он оговаривает присутствие американского военного контингента в Японии, а также условия военно-технического сотрудничества двух стран. В настоящее время на территории Японии находятся более 100 тысяч американских военнослужащих, причем более половины из них — на Окинаве, где располагается военная база США.