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Bloomberg: французский фрегат не пустил танкер в ливийский порт 

ТАСС 32 минуты назад
Французский фрегат не пустил танкер в ливийский порт
Фото: Reuters
Фрегат французских ВМС перехватил танкер, который направлялся в порт Тобрук в Ливии. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на диписточники.
По его сведениям, 22 мая французский корабль Jean Bart в рамках миссии ЕС в Средиземном море под названием IRINI по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, подошел к танкеру Jal Laxmi под флагом Габона после получения информации о том, что судно направляется в Тобрук для загрузки нефтепродуктами и их продажей компании, зарегистрированной в ОАЭ. Как отмечает агентство, танкер прекратил движение по направлению в Тобрук, но не покинул данный район.
Одна из задач миссии IRINI, стартовавшей 1 апреля, — недопущение незаконного экспорта из Ливии нефти и нефтепродуктов.
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Армия , ЕС , Bloomberg , Ливия
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