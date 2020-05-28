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Третий патрульный корабль «Павел Державин» проходит испытания с опережением сроков 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
«Павел Державин» проходит испытания с опережением сроков
Фото: Минобороны России
В настоящее время корабль находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске.
Швартовные испытания третьего из серии патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного на производственных мощностях АО «Судостроительная Корпорация „Ак Барс“, находятся в активной фазе. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вопрос графика испытаний корабля был заслушан на рабочем совещании в Адмиралтействе, прошедшем под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.
Контракт на строительство заказа был подписан с АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“, входящем в состав АО „Судостроительная Корпорация „Ак Барс“, 9 октября 2014 года. Корабль назван в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, капитана 1-ого ранга Павла Ивановича Державина, который в годы Великой Отечественной войны был командиром бригады бронекатеров Дунайской военной флотилии. Массовое строительство бронекатеров в 30-40-х годах 20-го века вел Зеленодольский завод имени А. М. Горького.
В настоящее время корабль находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске. На заказе ведется подготовка к электромагнитной обработке и наладочному выходу в море. Действующие ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, не помешали судостроителям досрочно выйти на ответственный этап испытаний новой боевой единицы для Военно-Морского флота.
АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“ уже передало флоту два корабля проекта 22160: “Василий Быков» — 20 декабря 2018 года и «Дмитрий Рогачев» — 11 июня 2019 года.
Третий патрульный корабль «Павел Державин» планируется передать Черноморскому флоту ранее оговоренных контрактом сроков.
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Комментарии
Армия , Василий Быков , Николай Евменов , Новороссийск
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