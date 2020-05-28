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Бойцы российской ЧВК начали покидать Ливию 

Lenta.ru 27 минут назад
Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера прибыли на аэродром Бани-Валид в Ливии. Соответствующую видеозапись публикует в четверг, 28 мая, Telegram-канал «Военный Осведомитель».
На размещенных кадрах видны загруженные техникой машины, которые подъезжают к аэродрому. Также на видео запечатлены бойцы ЧВК возле самолета. Предположительно, они покидают страну. Как отмечает «Военный Осведомитель», в настоящий момент неизвестно, будут ли выведены все войска из Ливии или же это ротация личного состава.
Ранее бойцов российской частной военной компании заметили в районе ливийского города Аль-Куруят, а также в Бани-Валиде. На опубликованных в сети фотографиях видны необычные бронеавтомобили «Тигр» — СБМ ВПК-233136 (пятидверный), которые поставлялись в Уругвай и Узбекистан.
В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке Ливии совместно с парламентом и ЛНА.
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Армия , Видео , В мире , Муаммар Каддафи , Ливия
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