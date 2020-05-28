Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера прибыли на аэродром Бани-Валид в Ливии . Соответствующую видеозапись публикует в четверг, 28 мая, Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На размещенных кадрах видны загруженные техникой машины, которые подъезжают к аэродрому. Также на видео запечатлены бойцы ЧВК возле самолета. Предположительно, они покидают страну. Как отмечает «Военный Осведомитель», в настоящий момент неизвестно, будут ли выведены все войска из Ливии или же это ротация личного состава.

Ранее бойцов российской частной военной компании заметили в районе ливийского города Аль-Куруят, а также в Бани-Валиде. На опубликованных в сети фотографиях видны необычные бронеавтомобили «Тигр» — СБМ ВПК-233136 (пятидверный), которые поставлялись в Уругвай и Узбекистан.