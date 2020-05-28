Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации

Все новости на карте

Штурмовая авиация Южного военного округа приступила к тренировкам парада Победы. Посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятие состоится 24 июня.

В подготовке к параду принимают участие 30 самолетов-штурмовиков Су-25, в том числе и модернизированные Су-25СМ3. Сейчас экипажи военных самолетов отрабатывают совместные полеты на предельно низких высотах.

На территории Южного военного округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в четырех городах-героях — Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе.