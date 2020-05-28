Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации

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Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиацией 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
Штурмовая авиация Южного военного округа приступила к тренировкам парада Победы. Посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятие состоится 24 июня.
В подготовке к параду принимают участие 30 самолетов-штурмовиков Су-25, в том числе и модернизированные Су-25СМ3. Сейчас экипажи военных самолетов отрабатывают совместные полеты на предельно низких высотах.
На территории Южного военного округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в четырех городах-героях — Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе.
Армия , Видео
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