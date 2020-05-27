При взрыве в Идлибе погиб турецкий военный 

Один турецкий военный погиб во время патрулирования в сирийском Идлибе при взрыве самодельного взрывного устройства, говорится в сообщении минобороны Турции в среду.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя на трассе М4 в районе Идлиба. В результате несколько военных получили ранения, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

"В результате взрыва во время патрулирования в Идлибе один военный погиб", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.