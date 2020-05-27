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России предсказали проблемы в Ливии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
России предсказали проблемы в Ливии
Фото: ТАСС
Россия перебросила бомбардировщики Су-24 в Ливию, однако может столкнуться с проблемами их размещения. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Как сообщал «Рамблер», Ливия живет в условиях двоевластия: в стране действует правительство национального согласия, признанное ООН и поддерживаемое Турцией, и восточное правительство, которое поддерживает полевой командир Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия атакует ливийскую столицу.
По данным The Jerusalem Post, Россия, перебросив в Ливию свои самолеты, показала, что не намерена отказываться от своего влияния и сдавать позиции в регионе.
«Это большая игра для России, и, [перебросив самолеты] средь бела дня, она красуется, после того, как стало известно об уничтожении турецкими беспилотниками в Ливии около десяти российских систем ПВО «Панцирь» (…) Россия сейчас демонстрирует свои мускулы», — утверждает издание.
При этом в статье подчеркивается, что Москва может столкнуться с трудностями при размещении самолетов Су-24, так как они настолько большие, что не помещаются в ангары на авиабазе Аль-Хадим.
Издание отмечает, что Турция также, возможно, направила в Ливию свои самолеты и средства радиоэлектронной борьбы, однако сделала это скрытно.
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Армия , В мире , ООН , Ливия
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