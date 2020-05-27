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Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В России приступили к подготовке техники к параду Победы, который состоится 24 июня. Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа в Алабине начали готовить военную технику к тренировкам парада.
В праздничном мероприятии примут участие танки Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор» и артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». Военные осуществляют диагностику состояния боевых машин, бронетехнику также моют и красят. После этого на тренировочной площадке подмосковного полигона начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн.
Армия , Видео , Войска
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