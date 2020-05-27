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России предрекли проблемы с Су-24 в Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
России предрекли проблемы с Су-24 в Ливии
Фото: ТАСС
Россия может столкнуться с проблемами при размещении бомбардировщиков Су-24 из состава Воздушно-космических сил (ВКС) страны в Ливии, куда они, по данным Пентагона, были переброшены ранее. Об этом в среду, 27 мая, пишет The Jerusalem Post.
Как отмечает издание, переброска в Ливию самолетов, среди которых также оказались истребители МиГ-29 и Су-35, была призвана продемонстрировать другим участникам ливийского конфликта, что Россия не намерена сдавать свои позиции в регионе. «Это большая игра для России, она делает это среди бела дня, чтобы покрасоваться после того, как стало известно об уничтожении в Ливии турецкими беспилотниками около десяти российских систем противовоздушной обороны "Панцирь"», — говорится в материале.
При этом пока неизвестно, как именно Москва планирует распорядиться отправленными в Ливию самолетами. В частности, ей придется решить, как разместить в стране Су-24, которые отличаются более крупными габаритами — 24,5 метра в длину при размахе крыльев до 17,6 метра. Так, отмечает The Jerusalem Post, эти бомбардировщики слишком большие, чтобы вместиться в ангары на авиабазе Аль-Хадим в восточной части Ливии.
26 мая Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что России перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. По данным Пентагона, Москва планирует передать эти самолеты под управление бойцов российских частных военных компаний, действующих в регионе и оказывающих поддержку Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в боях против сил правительства национального согласия.
В то же время в России заявили, что информация о направленных в Ливию самолетах российских ВКС не соответствует действительности. В Госдуме подобные сообщения назвали очередной страшилкой по-американски и фейком в духе прежних американских администраций.
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Комментарии
Армия , Госдума , Ливия
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