России предрекли проблемы с Су-24 в Ливии 

Россия может столкнуться с проблемами при размещении бомбардировщиков Су-24 из состава Воздушно-космических сил (ВКС) страны в Ливии , куда они, по данным Пентагона, были переброшены ранее. Об этом в среду, 27 мая, пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, переброска в Ливию самолетов, среди которых также оказались истребители МиГ-29 и Су-35, была призвана продемонстрировать другим участникам ливийского конфликта, что Россия не намерена сдавать свои позиции в регионе. «Это большая игра для России, она делает это среди бела дня, чтобы покрасоваться после того, как стало известно об уничтожении в Ливии турецкими беспилотниками около десяти российских систем противовоздушной обороны "Панцирь"», — говорится в материале.

При этом пока неизвестно, как именно Москва планирует распорядиться отправленными в Ливию самолетами. В частности, ей придется решить, как разместить в стране Су-24, которые отличаются более крупными габаритами — 24,5 метра в длину при размахе крыльев до 17,6 метра. Так, отмечает The Jerusalem Post, эти бомбардировщики слишком большие, чтобы вместиться в ангары на авиабазе Аль-Хадим в восточной части Ливии.

26 мая Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что России перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. По данным Пентагона, Москва планирует передать эти самолеты под управление бойцов российских частных военных компаний, действующих в регионе и оказывающих поддержку Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в боях против сил правительства национального согласия.