После жалобы на Су-35 американцев позвали «покувыркаться» в России 

Автор YouTube-канала Fighterbomber передал американским летчикам послание от «летчиков авиалиний саратовской губернии». Он попросил их не бояться и прилетать «покувыркаться» снова.
Как писал «Рамблер», ранее представители Шестого флота ВМС США заявили, что два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват американского патрульного самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем.
В ВМС США заявили, что перехват был «непрофессиональным». По словам американских военных, российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon и ограничили его способность безопасно маневрировать. Видео инцидента ВМС https://www.youtube.com/watch?v=JLFfO1E3nAQ опубликовали на YouTube.
Автор YouTube-канала Fighterbomber отметил, что этот Poseidon «ну просто прописался в этом районе со своими „партнерскими“ задачами».
«Лётчики авиалиний саратовской губерний <…> просили меня передать, что "Мы канешн партнёры не разлей вода, но вы *** ныть и жаловаться чес слово, скукота с вами! Прилетайте с друзьями пободрее, покувыркаемся! Не обидем, не ссыте!» — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).