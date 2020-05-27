После жалобы на Су-35 американцев позвали «покувыркаться» в России 

Автор YouTube-канала Fighterbomber передал американским летчикам послание от «летчиков авиалиний саратовской губернии». Он попросил их не бояться и прилетать «покувыркаться» снова.

Как писал «Рамблер», ранее представители Шестого флота ВМС США заявили, что два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват американского патрульного самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем.

В ВМС США заявили, что перехват был «непрофессиональным». По словам американских военных, российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon и ограничили его способность безопасно маневрировать. Видео инцидента ВМС https://www.youtube.com/watch?v=JLFfO1E3nAQ опубликовали на YouTube.

Автор YouTube-канала Fighterbomber отметил, что этот Poseidon «ну просто прописался в этом районе со своими „партнерскими“ задачами».