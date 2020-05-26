На Балтийском заводе заложили новый ледокол

26 мая в Петербурге заложили четвёртый, один из самых мощных атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия». Об этом сообщил представитель Балтийского завода.

Во время церемонии участники прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.

«Якутия» станет четвёртым по счёту и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Проект заказало ФГУП «Атомфлот», которое входит в госкорпорацию «Росатом»

Атомные ледоколы этого проекта являются самыми мощными и большими в мире. Они необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Ледоколы «Якутия» смогут проводить караваны судов в арктических условиях. Они могут пробивать лёд толщиной до трёх метров и обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передаёт РИА Новости.