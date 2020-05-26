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На Балтийском заводе заложили новый ледокол «Якутия» 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
На Балтийском заводе заложили новый ледокол
Фото: Балтийский Завод/vk.com
26 мая в Петербурге заложили четвёртый, один из самых мощных атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия». Об этом сообщил представитель Балтийского завода.
Во время церемонии участники прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.
«Якутия» станет четвёртым по счёту и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Проект заказало ФГУП «Атомфлот», которое входит в госкорпорацию «Росатом».
Атомные ледоколы этого проекта являются самыми мощными и большими в мире. Они необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
Ледоколы «Якутия» смогут проводить караваны судов в арктических условиях. Они могут пробивать лёд толщиной до трёх метров и обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передаёт РИА Новости.
Ранее на Балтзаводе построили головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220. Сейчас там строят два серийных атомохода «Сибирь» и «Урал». В августе 2019 года Росатом и Балтзавод заключили договор на строительство ещё двух серийных атомных ледоколов данного проекта.
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Комментарии
Армия , Оружие , Балтийский завод , Росатом , РИА Новости , Санкт-Петербург
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