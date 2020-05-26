Наш ответ англосаксам: маршал Василевский 

В год 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах войны. Сегодняшняя история — о маршале Василевском, взявшем штурмом Кенигсберг и разгромившем Квантунскую армию Японии всего за 24 дня.

Василевский — сын священника Кинешемского уезда. Провинциальный клир — это особый духовно-нравственный мир, они — соль земли русской. О поместном духовенстве много и увлеченно писал Лесков. Василевский учился в Костромской семинарии, хотя мечтал стать агрономом. Но все равно его мечты так никогда и не стали былью — началась Первая мировая война, потом Гражданская. Однако отца-священника Василевскому не раз припомнят. Ему даже пришлось в 1926 году официально порвать с ним отношения…

"Великая Отечественная война застала меня на службе в Генеральном штабе, в должности заместителя начальника оперативного управления, в звании генерал-майора", — напишет позднее Василевский в книге воспоминаний "Дело всей жизни".

Вскоре он стал заместителем наркома обороны, представителем Ставки на Сталинградском фронте, разрабатывал план контрнаступления на Курской дуге, освобождал Одессу, за что получил орден "Победа". Второй кавалер в истории. Первый — Жуков.

Сталин еще до окончания войны с нацистами сообщил Василевскому о том, что назначит его главнокомандующим нашими войсками в предстоящей войне с Японией. Маршал подготовил план Маньчжурской наступательной операции еще когда руководил успешным и ставшим хрестомайтиным штурмом Кенигсберга.

Но Пентагону цифры не указ. Они вообще алогичны по своей сути ("Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц — ночью"). Вспомнить хотя бы, сколько раз они объявляли о победе в Ираке. Пентагон еще пишет, что это оказывается не СССР, а Франция понесла якобы основные потери в борьбе с нацизмом, "а войну с Японией, которой Вторая мировая закончилась, вели США и их западные союзники".

А как же советская Дальневосточная армия? Василевскому понадобилось всего лишь 24 дня, чтобы разгромить миллионную Квантунскую армию Японии. Американцы и британцы воевали с ними 4 года. Для ясности: на пике (1945 г.) численность армии Японии составляла 6,1 миллиона человек, американская армия — почти 12 миллионов. До сих пор американцы гордятся своей победой в битве за Гуадалканал. Что это такое? Остров в архипелаге Соломоновых островов. Возможно, для американцев это сражение и вправду было эпохальным. Но тут все-таки нужно иметь в виду, что в нем с обеих сторон приняли участие сто тысяч человек. Под Сталинградом фашистов сдалось в плен больше.

Британцы о своих успехах покуда говорят не так громко, как американцы. Они хорошо помнят, как гонял их по Африке в 1941-1943 годах "Лис пустыни" — генерал Эрвин Роммель. И это при том, что его Африканский корпус имел колоссальные проблемы со снабжением — главные силы и средства нацистов были переброшены на Восточный фронт против Красной армии. Несмотря на это, Роммель продолжал успешно воевать, хотя численное превосходство британцев было подавляющим. Кроме того, он испытывал острый дефицит горючего. Из-за чего (а не из-за кого) Роммель в конечном итоге и проиграл войну в Африке. Хотя англосаксы любят говорить о другом — о второй битве при Эль-Аламейне. Сухая статистика: 220 тысяч британцев Монтгомери (будущего виконта Аламейнского) против 115 тысяч войск Роммеля, 1100 танков против 559, понятно в чью пользу. А в итоге британцы потеряли 60 тысяч убитыми и ранеными, немцы — 28 тысяч. Монтгомери потерял 732 танка, Роммель — 232. Без комментариев.

Ну да ладно, хватит о Роммеле, тем более, что он плохо кончил. "Лис пустыни" был одним из соучастников неудавшегося покушения на Гитлера в 1944 году. Ему предложили на выбор: трибунал или самоубийство. Роммель выбрал цианистый калий. Зато по приказу Гитлера он был похоронен как национальный герой Третьего рейха.

"Отсалютовала" в честь 75-летия Победы и администрация американского президента: видеозапись в Instagram-аккаунте Белого дома. В комментарии говорится:

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит".

То ли Трамп чего-то недоглядел в своем беспокойном хозяйстве, то ли англосаксы начали открытое и тотально-хамское наступление на историю Второй мировой войны. В общем, какой-то неприятный душок ощущается вовсю. Уж не на оруэлловский ли скотный двор мы попали?..

Сталин как-то, между делом, спросил Василевского, почему тот по окончании семинарии "не пошел в попы"? Василевский вспоминал:

"Я, несколько смутившись, ответил, что ни я, ни отец не имели такого желания, что ни один из его четырех сыновей не стал священником.

На это Сталин, улыбаясь в усы, заметил:

— Так, так. Вы не имели такого желания. Понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, не поймем до сих пор".

Беседа на этом не кончилась.

"Скажите, пожалуйста, — продолжил он, — почему вы, да и ваши братья, совершенно не помогаете материально отцу? Насколько мне известно, один ваш брат — врач, другой — агроном, третий — командир, летчик и обеспеченный человек. Я думаю, что все вы могли бы помогать родителям…

Я ответил, что с 1926 года порвал всякую связь с родителями…

Надо сказать, что через несколько лет Сталин почему-то вновь вспомнил о моих стариках, спросив, где и как они живут. Я ответил, что мать умерла, а 80-летний отец живет в Кинешме у старшей дочери, бывшей учительницы, потерявшей во время Великой Отечественной войны мужа и сына.

— А почему бы вам не взять отца, а быть может, и сестру к себе? Наверное, им здесь было бы не хуже, — посоветовал Сталин".

Сын после этого наладил отношения с отцом, хотя тот не захотел переезжать в Москву. Он скончался в Кинешме в 1953-м — в один год с бывшим семинаристом Сталиным.