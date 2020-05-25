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Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Появились данные об убитом наемнике ЧВК Вагнера
Фото: РИА Новости
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии. Об этом пишет «Новая газета».
По ее данным, на прошлой неделе в арабских соцсетях появились видеозаписи и фотографии лежащего на земле мужчины лет 25-30 славянской внешности. Он был одет в военный камуфляж. В подписи к файлам говорилось, что убитый — «наемник Вагнера, сражавшийся за военачальника Хафтара». На снимке также был запечатлен рюкзак, на котором кириллицей выведено слово «ХУНГУЗ».
Тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
«Новая газета» опросила бывших и действующих бойцов российских ЧВК, однако они не смогли опознать убитого. При этом один из собеседников издания отметил, что слышал про бойца с позывным «Хунгуз».
«Парень завербовался в ЧВК то ли из Бурятии, то ли из Хакасии», — сказал он.
Издание указывает, что хунгузами назывались члены китайских банд, действовавших в Манчжурии, и в некоторых регионах до сих пор помнят об их набегах в годы Гражданской войны.
«И уроженец тех мест, завербовавшись в ЧВК, вполне мог взять себе такой позывной», — отметила газета.
Ранее 25 мая постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни показал видео эвакуации иностранных наемников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи. По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
В командовании армии правительства национального согласия (ПНС) Ливии, противостоящей ЛНА, ранее заявили об эвакуации из Ливии 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера. По данным ООН, за армию Хафтара воюют от 800 до 1,2 тысячи сотрудников ЧВК.
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Армия , ООН , Ливия , Республика Бурятия , Республика Хакасия
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