Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности первого полноценного сражения гражданской войны в Донбассе 

Аргументы Недели 1 час назад
Раскрыто первое сражение гражданской войны в Донбассе
Фото: РИА Новости
Первым полноценным боем гражданской войны в Донбассе стала попытка украинских силовиков взять находившийся под контролем ополченцев город Славянск 2 мая 2014 года. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ, в публикации раскрыты подробности данного инцидента.
Как пишет издание «Военное обозрение», наступавшие бросили на Славянск вертолеты. Ополченцы сумели уничтожить две машины Ми-24П. Еще один вертолет — Ми-8 – также был подбит, но он сумел сесть.
При этом киевским силовикам в ходе боя удалось захватить высоту Карачун. У оборонявшихся на возвышенности не хватило ресурсов для того, чтобы отбить штурм 95-й бригады аэромобильных войск армии Украины.
По итогам сражения 2 мая наступавшие потеряли погибшими пятерых летчиков и нескольких десантников, говорится в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, рассказала о том, как экс-президент Виктор Янукович спас Украину от войны в Киеве и Харькове.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Аргументы Недели: последние новости
В Ливии может начаться воздушная бомбардировка В Ливии может начаться воздушная бомбардировка Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия На Украине сообщили о слежке за Россией с западных спутников На Украине сообщили о слежке за Россией с западных спутников
Комментарии 1
Армия , Виктор Янукович , Анна Герман , Верховная Рада , Славянск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
03:26
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
Происшествия
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
00:56
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение