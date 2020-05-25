Раскрыто первое сражение гражданской войны в Донбассе

Первым полноценным боем гражданской войны в Донбассе стала попытка украинских силовиков взять находившийся под контролем ополченцев город Славянск 2 мая 2014 года. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ, в публикации раскрыты подробности данного инцидента.

Как пишет издание «Военное обозрение», наступавшие бросили на Славянск вертолеты. Ополченцы сумели уничтожить две машины Ми-24П. Еще один вертолет — Ми-8 – также был подбит, но он сумел сесть.

При этом киевским силовикам в ходе боя удалось захватить высоту Карачун. У оборонявшихся на возвышенности не хватило ресурсов для того, чтобы отбить штурм 95-й бригады аэромобильных войск армии Украины.

По итогам сражения 2 мая наступавшие потеряли погибшими пятерых летчиков и нескольких десантников, говорится в процитированном материале.