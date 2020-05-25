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ЧВК «Вагнер» выбили с запада Ливии 

Артём Кульша 10 минут назад
Более полутора тысяч бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули запад Ливии. Об этом, как сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу» (Anadolu), заявил представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну.
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По его словам, ранее они в рядах незаконных вооруженных формирований участвовали в боях против правительственных сил Ливии в районе столицы страны Триполи. Некоторое время назад до 1,6 тысячи из них покинули зону боевых действий. Они вылетели из аэропорта «Бени Велид» на двух военно-транспортных самолетах. Кунуну добавил, что новое место дислокации бойцов ЧВК «Вагнер» пока неизвестно.
Ранее, как отмечает «Анадолу», правительственные силы Ливии вынудили наемников покинуть военные базы «Хамза», «Йермук» и «Ас-Саварих» в районе Триполи, а также стратегически важную авиационную базу «Ватийе» на западе страны, годами служившую плацдармом для нанесения авиаударов по Триполи.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что российские частные военные компании, в том числе ЧВК «Вагнер», могут работать там, где захотят, если не нарушают российских законов.
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Армия , Видео , Владимир Путин , ИА Anadolu , Ливия
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