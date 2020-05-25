Более полутора тысяч бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули запад Ливии . Об этом, как сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу» (Anadolu), заявил представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну.

По его словам, ранее они в рядах незаконных вооруженных формирований участвовали в боях против правительственных сил Ливии в районе столицы страны Триполи. Некоторое время назад до 1,6 тысячи из них покинули зону боевых действий. Они вылетели из аэропорта «Бени Велид» на двух военно-транспортных самолетах. Кунуну добавил, что новое место дислокации бойцов ЧВК «Вагнер» пока неизвестно.

Ранее, как отмечает «Анадолу», правительственные силы Ливии вынудили наемников покинуть военные базы «Хамза», «Йермук» и «Ас-Саварих» в районе Триполи, а также стратегически важную авиационную базу «Ватийе» на западе страны, годами служившую плацдармом для нанесения авиаударов по Триполи.