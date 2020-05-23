Ядерный взрыв: США решили надавить на Россию и Китай

Белый дом обсудил проведение ядерного испытания. Таким образом администрация Дональда Трампа хочет оказать давление на Россию Китай и принудить их заключить трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская наука позволила создать вооружение, которого нет ни у кого в мире.

Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США , пишет The Washington Post.

Дискуссия состоялось на встрече высших должностных лиц, отвечающих за вопросы национальной безопасности в Белом доме, но по состоянию на субботу, 23 мая, это предложение отложено после негативных отзывов нескольких участников обсуждения.

Последнее полномасштабное подземное испытание американского ядерного оружия было проведено на полигоне Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Неваде в сентябре 1992 года.

Белый дом поднял вопрос о том, проводить ли ядерный испытательный взрыв, будет ли это иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и не отменить ли мораторий на подобные испытания, сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Все это затевалось для того, чтобы оказать давление на Россию и Китай и принудить их заключить трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями, пишет The Guardian.

«Демонстрация Москве и Пекину того, что Соединенные Штаты могут провести «быстрое испытание», может быть полезным контрагентом для сделки», — сказали в Белом доме.

При этом, эксперты в США не в восторге от этой идеи.

«Я слышал, что официальные лица обсуждают возможную проверку американского ядерного потенциала, но я могу сказать: никогда нельзя использовать это оружие для принуждения кого-либо к переговорам», — сказал Ханс Кристенсен, директор отдела по ядерной сфере Федерации американских ученых.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал американские власти ответственно подойти к истекающему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Хочется надеяться, что в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договорённости в сфере контроля над вооружениями. Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о СНВ — последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере. Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия — за его сохранение без каких-либо предусловий», — указал чиновник.

При этом в Соединенных Штатах заявили, что именно российская и китайская стороны начали гонку ядерных вооружений. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

Журналисты спросили эмиссара США о том, ведется ли гонка вооружений среди США, Франции и Британии, так как страны активно модернизируют свои ядерные силы. На что Биллингсли сказал, что гонка ведется среди других участников — РФ и КНР.

«Определенно, это не мы. <…> Гонка вооружений сейчас идет в России и Китае», — цитирует его Reuters.

Сотрудник Белого дома пояснил, что из-за этой «гонки» Трамп хочет провести переговоры в трехстороннем формате.

Впрочем, США намерены продлить действие ДСНВ, но на некоторых условиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте

Меньше чем через год, в феврале 2021 года, истекает срок его действия, и, чем ближе дедлайн, тем большее беспокойство выражает Россия — не только бездействием Белого дома, но и неизвестностью его намерений.

По информации издания, Вашингтон все же планирует продлить действие СНВ-3, при этом он не оставляет свои намерения подключить к договору Китай. Для этого США рассчитывают заключить договор с Россией на короткий срок, чтобы выиграть время для разработки нового соглашения, но уже с участием не только Москвы, но и Пекина.

В середине нынешнего месяца президент России Владимир Путин сообщил, что развитая фундаментальная российская наука позволила создать современные виды вооружений, которых нет ни у одной страны мира.

«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что это было бы невозможно, «но мы это сделали».

Договор СНВ-3 — одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших атомных арсеналов в мире. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.

Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.