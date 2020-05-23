«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, ЗРПК принадлежал Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.

Согласно каналу «Военный осведомитель» в Telegram, за последние сутки ЛНА уничтожила два Bayraktar TB2.

В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.