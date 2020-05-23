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«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК 

Майк Габриелян 7 минут назад
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства сбил в Ливии минимум один турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщил в твиттере военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на источники.
«Я только что получил подтверждение того, что Ливийская национальная армия успешно сбила по крайней мере один ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, используя комплекс Pantsir S1E вчера вечером», — написал аналитик.
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
По его словам, дрон был сбит над ливийским городом Тархуна. Сбивший беспилотник ЗРПК принадлежит Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.
Слова Тагвея подтверждает телеграм-канал «Военный осведомитель». По его данным, только за последние сутки ЛНА уничтожила два Bayraktar TB2, принадлежащих группировкам Ливийского правительства национального согласия (ПНС).
Напомним, после уничтожения Каддафи при помощи западных интервентов, в Ливии несколько лет не прекращается гражданская война. Хафтар и его ЛНА противостоят силам ПНС, которые поддерживает Анкара.
Ранее «Рамблер» передавал, что по сообщениям турецких СМИ беспилотники Bayraktar якобы превосходят российские «Панцири» и поединки между ними превратились в «настоящий геноцид».
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Армия , Видео , Ливия
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