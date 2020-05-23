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ВМС США опубликовали видеозапись с испытаний лазерного оружия LWSD Mark 2 MOD 0 на десантном корабле USS Portland.

Лазерная пушка собрана в лаборатории ВМС США, разработка опирается на твердотельный лазер компании Northrop Grumman, передает 3DNews.

Оружие уничтожило беспилотный летательный аппарат в ходе испытаний.

«Проводя в море передовые испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», — заявил командир судна Керри Сандерс.

По его словам, новое оружие может изменить войну на море.

Напомним, лазерную пушку для USS Portland доставили еще в октябре 2019 года.

В декабре 2018 года в России на опытно-боевое дежурство заступили боевые лазерные комплексы «Пересвет».