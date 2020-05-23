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США продемонстрировали уничтожение беспилотника с помощью лазерного оружия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
ВМС США опубликовали видеозапись с испытаний лазерного оружия LWSD Mark 2 MOD 0 на десантном корабле USS Portland.
Лазерная пушка собрана в лаборатории ВМС США, разработка опирается на твердотельный лазер компании Northrop Grumman, передает 3DNews.
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Оружие уничтожило беспилотный летательный аппарат в ходе испытаний.
«Проводя в море передовые испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», — заявил командир судна Керри Сандерс.
По его словам, новое оружие может изменить войну на море.
Напомним, лазерную пушку для USS Portland доставили еще в октябре 2019 года.
В декабре 2018 года в России на опытно-боевое дежурство заступили боевые лазерные комплексы «Пересвет».
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Армия , Видео , Оружие , США
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