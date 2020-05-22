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Шеф Пентагона заявил, что 355 кораблей мало для противостояния России и КНР 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Шеф Пентагона заявил о недостатке кораблей
Фото: Reuters
Военно-морскому флоту США недостаточно иметь 355 кораблей для решения задач по противодействию России и Китаю, заявил 22 мая глава Пентагона Марк Эспер в интервью журналисту Хью Хьюитту.
По словам Эспера, 355 кораблей будет мало для формирования ВМС, способных «противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его».
По его мнению, в будущем военный флот США должен иметь в своём составе больше небольших надводных кораблей и подводных лодок.
«Нам нужно быть уверенными, что мы справимся с сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия», — подчеркнул министр обороны США.
Марк Эспер рассказал, что сейчас в составе ВМС США имеется менее 300 боеготовых кораблей, но Пентагон работает над реализацией плана президента США Дональда Трампа об увеличении ВМС до 355 кораблей.
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Армия , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , Китай , США
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