Шеф Пентагона заявил о недостатке кораблей

По словам Эспера, 355 кораблей будет мало для формирования ВМС, способных «противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его».

По его мнению, в будущем военный флот США должен иметь в своём составе больше небольших надводных кораблей и подводных лодок.

«Нам нужно быть уверенными, что мы справимся с сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия», — подчеркнул министр обороны США.