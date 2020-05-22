МИД: США не подтвердили невозможность ядерной войны

Все новости на карте

Он добавил, что Вашингтон не готов следовать известной формуле 80-х годов XX века о том, что в подобных конфликтах не может быть победителей, пишет «Коммерсант».

По его мнению, США приписывают Кремлю концепцию о вероятной победе в ядерной войне.

Дипломат также заявил о готовности Москвы провести очную встречу с представителем США по вопросу сокращения наступательных вооружений (СНВ).

По мнению Рябкова, обсуждение нового договора должно завершится до февраля 2021 года, когда прекратит действовать существующая редакция документа (СНВ-3) о сокращении ядерных вооружений.