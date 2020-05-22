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МИД РФ: США не подтвердили невозможность ядерной войны 

News.ru 38 минут назад
МИД: США не подтвердили невозможность ядерной войны
Фото: globallookpress.com
Неготовность Соединённых Штатов Америки и союзников Белого дома по НАТО подтвердить недопустимость ядерной войны — тревожный показатель, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он добавил, что Вашингтон не готов следовать известной формуле 80-х годов XX века о том, что в подобных конфликтах не может быть победителей, пишет «Коммерсант».
По его мнению, США приписывают Кремлю концепцию о вероятной победе в ядерной войне.
Дипломат также заявил о готовности Москвы провести очную встречу с представителем США по вопросу сокращения наступательных вооружений (СНВ).
По мнению Рябкова, обсуждение нового договора должно завершится до февраля 2021 года, когда прекратит действовать существующая редакция документа (СНВ-3) о сокращении ядерных вооружений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования.
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Комментарии
Армия , Политика , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , МИД , НАТО , США
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