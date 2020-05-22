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МИД России: военная активность НАТО в Арктике удвоилась за пять лет 

News.ru и ещё 2 25 минут назад
МИД: военная активность НАТО в Арктике удвоилась
Фото: news.ru
Военная активность государств — членов НАТО в Арктическом регионе удвоилась за последние пять лет, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
За последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах.
Происходит наращивание иностранных контингентов, — заявил Корчунов в комментарии РИА Новости.
По словам дипломата, альянс стал намного чаще привлекать к учениям неарктические государства и страны, не являющиеся членами НАТО. При этом, уверены в российском МИДе, «в арктическом регионе нет вызовов, требующих военного решения».
Как писал NEWS.ru, 21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из международного Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД в ответ заявил, что Москва недовольна исполнением договора американской стороной.
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Комментарии
Армия , Политика , Дональд Трамп , МИД , НАТО , РИА Новости
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