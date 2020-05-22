МИД: военная активность НАТО в Арктике удвоилась

Военная активность государств — членов НАТО в Арктическом регионе удвоилась за последние пять лет, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

За последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах.

Происходит наращивание иностранных контингентов, — заявил Корчунов в комментарии РИА Новости.

По словам дипломата, альянс стал намного чаще привлекать к учениям неарктические государства и страны, не являющиеся членами НАТО. При этом, уверены в российском МИДе, «в арктическом регионе нет вызовов, требующих военного решения».